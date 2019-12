(ANSA) – ROMA, 29 DIC – La Squadra Corse Angelo Caffi sarà al fianco di Alex Botturi alla “Africa Eco Race 2020” dal 7 al 19 gennaio. Team e rider bresciani per l’appuntamento 2020 alla avventurosa ed appassionante gara vinta tra le moto dall’esperto e tenace rider nel 2019, quando si è imposto tra le 2 ruote con la dominante Yamaha. Alex Botturi sarà al via del raid con la nuova Yamaha 450 WRF, una versione derivata dalla serie, nei colori tanto cari alla casa giapponese che richiamano il leggendario modello “Tènèrè” del 1986. Esperienza, resistenza e alta tecnica di guida sono alla base del successo di una competizione tanto impegnativa e selettiva. La gara scatterà dal Principato di Monaco e poi si articolerà lungo 12 tappe per oltre 6500 Km sulle sabbie del Sahara nel versante occidentale del continente africano alla volta delle spiagge di Dakar. Una sfida ricca di fascino, ma anche di impegno per il pilota e per la Squadra Corse Angelo Caffi che dalla fine del 2019 può vantare la presenza del forte rider tra le fila dell’affiatato team entrato nella fase operativa del pianificato sviluppo. -“E’ un grande piacere aver potuto raggiungere un accordo con la Squadra Corse Angelo Caffi, realtà con cui vi è stima reciproca – afferma il campione Botturi – L’emozione è forte, partire per questa grande avventura in cui lo scorso anno sono stato protagonista di vertice, spero anche nel 2020 di poter lottare per le parti alte della classifica” (ANSA).