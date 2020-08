ZELTWEG – E’ il giorno della prima volta, per i piloti italiani: dopo quello di Vietti in Moto3, in Moto2 tocca a Marco Bezzecchi vincere la prima gara nella categoria intermedia. E suona di nuovo l’Inno di Mameli. E’ un successo a sorpresa, perché arriva diversi minuti dopo la fine della corsa. Sul traguardo era transitato per primo lo spagnolo Jorge Martin, che aveva resistito per un soffio alla incredibile rimonta del 21enne riminese dello Sky Team Vr46. Ma riguardando le immagini del giro finale, la Direzione Gara ha realizzato che Martin proprio all’ultima curva è passato con entrambe le ruote sul tratto verde (e proibito) della pista. Gli era già successo nella gara dell’altra domenica. Inevitabile la penalizzazione, che lo retrocede al 2° posto finale promuovendo il pilota italiano, che adesso nella classifica generale è 4° a 22 punti dal leader, Luca Marini, fratello di Valentino, oggi 7° al traguardo. In Moto2 è un dominio italiano, perché nel ranking al 2° posto c’è Enea Bastianini (10° qui nella seconda gara austriaca).

Bezzecchi, che gioia: “Ho pianto”

Marco Bezzecchi è raggiante: “Non riesco a descrivere tutte queste emozioni: rientrando ai box ho pianto come un bambino. Sapevo di essere forte, ma al primo giro sono andato il folle e ho perso molte posizioni. Però avevo un buon passo, e poco alla volta ho recuperato terreno. Poco prima dell’arrivo ho visto che Jorge è finito sul verde”. Anche Bezzecchi, come Vietti fa parte della squadra SkyVr46 ed è uno degli allievi della scuola di Rossi: “Voglio ringraziare Valentino e tutta l’Academy, è anche per loro che sono qui”, dice Marco. Martin naturalmente c’è rimasto male: “Pensavo di aver vinto, non mi sono reso conto di essere passato sul verde. Peccato. Mi rifarò a Misano”, promette lo spagnolo, che la prossima stagione passerà in MotoGP con Pramac Ducati. “Gara difficile, week end complicato, non mi sono trovato bene con le gomme. Ho dato il massimo”, racconta Luca Marini, che consolida il suo primato.

