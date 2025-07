La MotoGP torna in pista nel weekend dell’11-13 luglio per il GP di Germania. Sul circuito di Sachsenring si rinnoverà la caccia al dominatore assoluto della stagione, Marc Marquez, in sella alla sua Ducati. Lo spagnolo va a caccia del poker di successi di fila dopo aver trionfato nelle ultime tre gare (Aragon, Mugello e Assen).

La classifica piloti al momento, come riporta l’Agenzia Agimeg, rispecchia il grande inizio di stagione di Marquez. Il ducatista ha già praticato un solco profondo tra lui (307 punti) e il secondo in classifica, il fratello Alex della Gresini Racing con 239 punti. Terza piazza per il compagno di squadra, Francesco “Pecco” Bagnaia, a quota 181 punti, reduce dal terzo posto ad Assen.

A Sachsenring, peraltro, Marc Marquez insegue il suo nono successo in carriera (otto vittorie consecutive nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021). L’anno scorso ad occupare il gradino più alto del podio fu Bagnaia. Dando uno sguardo alle quote dei vari betting analyst, Marc Marquez parte strafavorito a 1.25, con il fratello Alex che insegue a debita distanza a 6.50.

Bagnaia vale 8.00, Bezzecchi si punta a 12.00. A 25.00 troviamo Pedro Acosta, Morbidelli, Di Giannantonio e Quartararo. Vinales si gioca a 33.00, Aldeguer proposto a 40.00. Miller e Zarco offerti a 50.00, quota 66.00 per Binder. Mir, Raul Fernandez e Oliveira si giocano a 100.00.