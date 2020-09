MISANO – Altro che ritiro! Con un nuovo casco premonitore, Valentino Rossi chiude col miglior tempo la terza sessione di prove nel circuito di Misano, che è “casa sua”. Il Doc firma un ultimo, strepitoso giro giusto alla scadenza delle Fp3: 1’31″861, con 75 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Vinales e un decimo netto su di un’altra Yamaha, quella di Quartararo (targata Petronas). Anche la quarta M1, di Morbidelli, grazie al 9° crono passa direttamente alle Q2. Nelle prime 10 moto pure 4 Ducati: la Rossa più veloce è quella Pramac guidata da Miller, 4° a 268 millesimi nonostante un capitombolo, poi c’è l’altro pilota di Campinoti, Bagnaia, che rientra dopo un brutto infortunio – e si muove nel paddock con una stampella – ma piazza un confortante 7° crono. La terza Gp20 passa per un soffio, 58 millesimi: in sella c’è Dovizioso, che non sembra ancora aver del tutto risolto i problemi in percorrenza. Il quarto ducatista nelle Q2 è il francese Zarco, 8°. Il gruppo dei migliori è completato dalle Suzuki di Rins (5°) e Mir (6°). Lontanissime le Honda (Nakagami è 14°), in difficoltà le Ktm, l’Aprilia migliore è quella di Aleix Espargaro, 13°.

“Sapevamo che questa era una pista amica, ma la buona prova di venerdì ci ha permesso di lavorare con grande tranquillità concentrandoci soprattutto sulle gomme”: Maio Meregalli, team manager Yamaha, confessa un grande ottimismo in vista delle qualifiche e della gara di domani. Valentino, che su questo asfalto giura di essere ringiovanito di 20 anni rispetto all’ultimo fine-settimana austriaco, ha tenuto un buon passo per tutta la mattinata e nel finale andava fortissimo anche con la gomma usata. Ha approfittato di una bandiera gialla per andare ai box e ritornare in pista con una ‘soffice’ nuova, 2 soli minuti a disposizione e una prova perfetta che lo proietta tra i favoriti insieme agli altri 2 piloti della casa di Iwata. Una mattinata da incorniciare per il pesarese, che come tradizione ha indossato un casco speciale disegnato dall’amico Drudi: “La doppia di Misano”, c’è scritto, a corredo di una pillola di Viagra ed un blister con tanto di scadenza: “Da consumarsi preferibilmente entro il 20 settembre 2020”. Ovvero, da qui alla prossima gara: 2 gran premi a Misano che potrebbero rilanciare alla grande il 9 volte campione del mondo.

Fonte www.repubblica.it

