ZELTWEG – “Non avrei potuto nemmeno immaginarla una gara a Misano senza pubblico”, confessa Valentino. Invece a settembre si correrà per 2 domeniche consecutive (13, 20), e ogni giorno potranno accedere alle tribune 10.000 spettatori. “Non saranno i centomila del passato, purtroppo: però l’atmosfera sarà senz’altro meglio che il deserto di queste ultime gare. Un modo per provare a ricominciare”, commenta il Doc. Nella conferenza stampa alla vigilia del gp dello Spielberg, 4° appuntamento della MotoGP 2020, anche a Morbidelli – l’altro “romagnolo” dei top rider – chiedono un parere sul ritorno del pubblico in occasione delle corse italiane. “Sono sicuro ci sarà un sacco di colore giallo”, dice, riferendosi ai tifosi di Valentino. “Ma spero di vedere anche un po’ di verde”, aggiunge, tirando il ballo il suo team Yamaha Petronas.

Valentino: “Mondiale apertissimo”

“Questo è un campionato apertissimo, con Marquez infortunato e Dovizioso in difficoltà: i primi 15 tutti molto vicini, i risultati condizionati dalle gomme. Molto divertente da seguire”: secondo Rossi, ogni domenica potrebbe esserci una sorpresa. Anche qui, fra 3 giorni: “Le Ducati in Austria sono sempre andate fortissimo, però la Ktm sta facendo progressi incredibili e poi questa è la pista di casa: attenzione a Oliveira, che anche nel 2019 qui era andato forte”. E le Yamaha? “Le M1 hanno meno velocità massima, ma a livello di prestazione stiamo migliorando tanto”. Il meteo potrebbe essere decisivo, spiega. “Le previsioni parlano di pioggia, io spero di correre sull’asciutto”.

Morbidelli: “Questa pista mi piace”

Tra i favoriti c’è anche Franco Morbidelli, 2° a Brno qualche giorno fa. “Su questa pista le Yamaha non sono storicamente fortissime, però stiamo migliorando in tutti i settori e allora – con l’entusiasmo del podio in Repubblica Ceca – non vedo perché non potrei fare una bella prova. Questo asfalto mi piace: avevo vinto nel 2017 in Moto2, chiudendo 2° la stagione precedente”.

Zarco: “Qui la Ducati vola”

Occhi puntati su Brad Binder, il sorprendente vincitore dell’altra domenica. “Tutti si aspettano una gran prova perché corriamo in casa, ma io preferisco restare coi piedi per terra: cominciamo da zero, come se non fosse accaduto nulla”. Johann Zarco è fiducioso: “Il podio a Brno mi ha dato una bella carica, qui la Ducati è sempre veloce: l’importante è restare umili e fare un passo per volta”. Quartararo confessa di essere rimasto “sorpreso” dai problemi con la gomma posteriore nell’ultima gara: “Vediamo da domani che succede: la pioggia potrebbe condizionare il fine-settimana, io comunque cercherò di andare subito al massimo”.

Dovizioso: “Ci giochiamo il futuro”

Dovizioso qui è sempre salito sul podio: ha vinto l’anno passato e nel 2017, poi 2° dietro a Iannone nel 2016 e 3° (successo di Lorenzo) nel 2018. Allo Spielberg vince sempre una Rossa. “Ma questa è una stagione anomala, molto condizionata dalla nuova gomma Michelin. Dobbiamo trovare una soluzione, in questi giorni – dopo la delusione di Brno abbiamo studiato molto i dati e speriamo di avere una risposta: è qualcosa che riguarda più lo stile di guida, che il set-up. Se le cose funzioneranno, potrebbe essere la svolta. Ci giochiamo il futuro. In questi giorni sono tornato a casa, e ora rieccomi allenato e carico: l’importante è restare tranquilli”. Non lo turbano le chiacchiere sul suo futuro: rinnoverà con Ducati? “Non dovremo attendere molto per scoprire quel che succederà”.

Petrucci: “Forse abbiamo la soluzione”

Danilo Petrucci, l’altro ducatista ufficiale dice che “c’è tutto per fare meglio: anche se il momento è duro, ho una gran voglia di scendere in pista. Forse abbiamo trovato una soluzione per la gomma, anche perché a Brno non ha funzionato nulla: non ci saranno rivoluzioni, ognuno manterrà il suo assetto e stile, ma qualche piccola variazione potrebbe finalmente fare la differenza”.

