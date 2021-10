La vittima preferita di Zlatan è il St. Etienne, contro cui ha esultato 17 volte: stasera il centravanti del Milan a caccia del 400esimo gol nei campionati in cui ha giocato, il 70esimo da rossonero in Serie A, il 150esimo in Italia

Bersagli preferiti: ogni attaccante ne ha almeno uno, non vale soltanto per il Cholito Simeone con la Juve. Le probabilità che Ibrahimovic incontri di nuovo il St. Etienne sono minime, quindi i sostenitori dei “Verts” possono dormire tranquilli: i 17 gol rifilati da Zlatan all’ASSE sono destinati a non aumentare. Stesso discorso per i tifosi del Palermo, puniti 12 volte dallo svedese ma oggi lontani due serie dal Milan. Quelli della Roma, invece, farebbero meglio a preoccuparsi: anche i giallorossi hanno visto Ibra esultare 12 volte… e sono la vittima prediletta tra le squadre che il fuoriclasse di Rosengard può affrontare in questa stagione. Curiosamente, la Roma è anche l’avversaria che Ibrahimovic ha sfidato più volte: 21, con 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Fosse confermata la presenza di Zlatan tra i titolari, insomma, stasera all’Olimpico ci sarebbe un problema in più per Mourinho.

CHI SI RIVEDE — Chissà, quando Ibra ha lasciato il Manchester Utd allenato da Mou, nel marzo 2018, lo Special One forse avrà pensato che le loro strade non si sarebbero più incrociate. Lo svedese andava per i 37 anni, il ginocchio operato l’aveva tenuto fuori a lungo e l’approdo ai Los Angeles Galaxy sembrava il capitolo finale di una luminosa carriera. Invece Ibra è tornato in Serie A un anno e mezzo prima di José, e ora sono di nuovo protagonisti nel campionato che entrambi hanno vinto ripetutamente. Una volta – stagione 2008-09 – l’hanno anche conquistato insieme: era l’Inter pre-Triplete. Quella di Mou non sarà l’unica faccia nota che Zlatan rivedrà stasera: Mkhitaryan è stato suo compagno allo United (come Smalling, indisponibile), mentre un Cristante allora giovanissimo gli aveva fatto compagnia nella prima esperienza rossonera.

GLI OBIETTIVI — A Roma, Ibrahimovic inseguirà anche una serie di traguardi personali. Il 400esimo gol totale nei campionati in cui ha giocato, il 70esimo da rossonero in Serie A, il 150esimo in assoluto nel campionato italiano. Cifre tonde, ma quando si tratta di lui è facile trovarle, vista la lunghezza e la consistenza della sua avventura da calciatore. Nella scorsa stagione, il Milan vinse in casa della Roma una partita importantissima per il cammino in Champions: Ibra si fece male, proprio pochi giorni prima di andare al Festival di Sanremo ed esibirsi su un altro palcoscenico. E non segnò, strano ma vero: a punire i giallorossi di Fonseca furono Kessie e Rebic.

