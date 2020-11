TORINO – E’ lotta a tre per la vetta del Girone F del Napoli con la Real Sociedad che supera l’Az Alkmaar 1-0 salendo a quota 6 insieme propiro agli olandesi e alla formazione di Gattuso. Dopo un primo tempo con poche occasioni la formazione basca sblocca la gara al 58′ con Portu rapido a girare a rete in area di rigore, gli ospiti non riescono a rendersi

mai pericolosi e la vittoria per David Silva e compagni arriva con il minimo scarto. A 6 punti nelanche ilche passa per 3-1 sul campo delAl 13′ assist di Lucas per il solito Kane che sblocca subito la gara, gli uomini dello Special One continuano ad attaccare e al 33′ con lo scambio di favori tra il brasiliano e l’attaccante inglese arriva il raddoppio. Nel secondo tempo i bulgari sorprendono Hart con Keseru, al 50′, ma al 62′ è Lo Celso a trovare il terzo gol Spurs che chiude definitivamente la gara.

Real Sociedad-Az Alkmaar, tabellino e statistiche

Ludogorets-Tottenham, tabellino e statistiche

Poker del Leverkusen, 3-3 Benfica-Rangers

Il Leverkusen passa sul campo del Be’er Sheva per 4-2. Le due reti di Bailey, l’autogol di Dayda e la firma finale di Wirtz regalano la vittoria ai tedesci, non basta agli isrealiani la doppietta di un super Acolaste. In vetta al Gruppo C insieme alle Asprine lo Slavia Praga che batte per 3-2 il Nizza. Dopo 16′ sblocca Kuchta, al 33′ Gouiri pareggia, ma 10′ più tardi i cechi tornano avanti con Sima. Nella ripresa il secondo sigillio personale di Kuchta regala il successo ai suoi, anche se nel finale c’è spazio per il secondo gol francese di Ndoye. Spettacolare 3-3 tra Benfica e Rangers le prime della classe del Gruppo D. Sbloccano dopo 2′ i padroni di casa con l’autoerete sfortunata di Goldson, poi si complicano la vita da soli: al 19′ con il rosso diretto rimediato di Otamendi, al 24′ con il secondo autogol di serata firmato da Goncalves ristabiliscono la parità e dopo 60” vedono gli scozzesi passare in vantaggio con Kamara. Il tris degli uomini di Gerrard arriva al 52′ con Morelos, ma c’è spazio per l’ultimo assalto portoghese con il gol di Silva al 77′ e il pareggio al 91′ di Nunez. Alle loro spalle il Lech che supera per 3-1 lo Standard Liegi. Skoras porta avanti i polacchi al 14′ che al 22′ raddoppiano con Ishak. Al 29′ accorcia le distanze l’ex Genoa Lestienne, ma Ishak ad inizio ripresa trova il tris che chiude la gara.

Hapoel Be’er Sheva-Leverkusen, tabellino e statistiche

Benfica-Rangers, tabellino e statistiche

Vince il Granada, crolla il PSV

Vince 2-0 il Granada sul campo dell’Omonia. Bastano 4′ ad Herrera per portare avanti la formazione iberica che al 42′ si ritrova anche in superiorità numerica per la doppia ammonizione ai danni di Duris che lascia i ciprioti in 10. Nella ripresa Suarez Charris chiude la gara trovando il 2-0. Dietro agli spagnoli, in vetta al Gruppo E, il Paok che stende 4-1 il PSV: gli ospiti si lludono al 21′ col rigore di Zahavi, ma vengono raggiunti e sorpassati dalle reti di Schwab, Tzolis e la doppietta di Zivkovic. Rapid Vienna-Dundalk 4-3 nel Gruppo B dell’Arsenal, Sivasspor-Qarabag 2-0 nella prima gara del Gruppo I

Fonte tuttosport.com

