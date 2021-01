LONDRA (Inghilterra) – Si interrompe in semifinale la favola del Brentford, che si arrende 2-0 al Tottenham di José Mourinho. Il portoghese il prossimo 25 aprile (e non più il 28 febbraio) avrà così l’opportunità di vincere la quinta coppa di Lega della sua carriera, dopo le tre con il Chelsea e una con il Manchester United, nella finale contro la vincente del derby di Manchester in programma domani. A

decidere l’incontro sono le reti di Moussa Sissoko ed Heung-Min Son, una per tempo. La prima al 12′, con un colpo di testa senza nemmeno dover staccare da terra del francese. Decisivo in questo caso un assist delizioso di Reguilon, che si fa perdonare in parte il “tradimento” al manager portoghese. Pensando che fosse solo a casa la notte di Natale, infatti, lo Special One aveva regalato un maialino al suo giocatore, che però si era già organizzato per festeggiare insieme a 17 persone (compresi Lamela e Lo Celso), venendo poi scoperto dal club.