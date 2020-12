LONDRA (Inghilterra) – Colpaccio esterno del Leicester che nel big match di giornata della Premier League si impone per 2-0 sul campo del Tottenham. Vittoria importante per Rodgers che in un colpo solo sorpassa gli Spurs e l’Everton di Ancelotti conquistando il secondo posto in classifica a -4 dalla capolista Liverpool. Regna l’equilibrio nel primo tempo con l’occasione maggiore che arriva al 41′ per gli Spurs: Son pennella un cross

perfetto per la testa diche manda sopra la traversa di un niente. Nel recuperò però arriva l’episodio che cambia il risultato con il Var che richiama l’arbitro Pawson e concede il penalty alle Foxes.si presenta dagli unidici metri e non sbaglia davanti a Lloris. Ad inizio ripresa è ancora la tecnologia ad essere protagonista con il raddoppio diche viene annullato, ci pensa peròa far felice Rodgers quando al 59′ si rende protagonista dell’autorete che vale il 2-0 finale.Pareggio per 1-1 tracon gli ospiti, in inferiorità numerica dal 40′ per l’espulsione di Lundstram, ma avanti al 63′ conIl pari dei padroni di casa arriva a tre minuti dalla fine con. Con questo pareggio il Brighton si porta a 12 punti, mentre lo Sheffield United sale a quota 2.