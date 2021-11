“Vogliamo vincere in modo da tornare primi nel girone. La partita di Bodoe non l’abbiamo dimenticata”. Josè Mourinho, in conferenza stampa, non “cancella” il tracollo in Norvegia di due settimane fa (anzi) e sottolinea la necessità di un netto cambio di marcia nella gara dell’Olimpico di domani sera : “Vogliamo vincere come squadra. Non giocherà la stessa squadra, ovviamente. Anche io dopo la gara ho detto di aver avuto troppe paure come del freddo, degli infortuni e della stanchezza, ma non della partita o di una sconfitta. Ho sbagliato io e abbiamo sbagliato tutti”.