La parola che José Mourinho ripete più spesso dopo la vittoria in Turchia di Conference League è squadra. È soddisfatto della prestazione, fatica e fare nomi e resta con i piedi per terra pensando al futuro: “Il Trabzonspor non è un avversario da Conference, tutti pensavano fossero partite facili ma come avete visto la gara è stata difficile. Affrontavamo una buona squadra, con esperienza, qualità e un pubblico che ci ha messo del suo. Non era per nulla semplice, ma ho visto una Roma equilibrata, molto solida, abbiamo subito un po’ nel secondo tempo da punto vista fisico, ma siamo stati squadra ed è per me la cosa più importante. Giovedì parlerà l’Olimpico e speriamo con i nostri tifosi di andare alla fase a gironi”.