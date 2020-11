LOUISVILLE – È stata lanciata una raccolta fondi per riaprire il museo nella casa natale di Muhammad Ali a Louisville, in Kentucky. Secondo la tv americana WDRB-TV, il Muhammad Ali Childhood Home Museum sta cercando di raccogliere 5,8 milioni di dollari per costruire un centro di accoglienza e apportare miglioramenti alla struttura. I dirigenti del museo sperano di raccogliere 1 milione di dollari entro la fine di febbraio

e riaprire il museo il prossimo autunno. L’omaggio all’ex campione di boxe dei pesi massimi è stato aperto nel maggio 2016, ma è stato chiuso l’anno successivo a causa di problemi finanziari.

Fonte tuttosport.com

