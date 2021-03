Il match

La partenza di Lorenzo è subito buona, con quattro palle break che tuttavia il talento di Carrara non sfrutta. Il break arriva però nel terzo game con lo statunitense nato in Arabia Saudita in difficoltà sulle accelerazioni dell’italiano. Nel quinto game, in vantaggio 3-2, Musetti concede la prima palla break. Mmoh coglie l’occasione e si riporta in parità grazie a un paio di scelte un po’ avventate da parte dell’allievo di Simone Tartarini. Come spesso accade, appena si sente meno sereno Lorenzo arretra troppo dietro la linea di fondo perdendo di profondità nei colpi. Al rivale non par vero e inizia a macinare. Si va al cambio campo sul 4-3 per lo statunitense che cade in crisi appena il numero 94 al mondo varia il ritmo e le rotazioni di palla. Nel nono game Lorenzo guadagna una palla break decisiva che lo porta a servire sul 5-4. Musetti, più sicuro ritrova spinta, coraggio e colpi chiudendo 6-4 il primo parziale. Il secondo set si apre ancora con tre palle break per l’azzurro ma stavolta, a differenza del primo, Musetti mette in cassaforte e si porta avanti 2-0. Si becca anche un warning per coaching per qualche gesto di troppo nel suo box. Non si scompone e continua a disegnare il campo estraendo dal forziere tutte le sue meraviglie, fino a conquistarsi quattro volte la chance per andare 5-4 e servizio. Mmoh non ci casca e addirittura si guadagna due palle break nell’ottavo game. Musetti riesce ad annullarle, dimostrando ancora una volta di esprimersi al meglio sui punti importanti. Peccato che quando si trova a servire per il match offra tre palle break al rivale. La terza la annulla con uno dei suoi magistrali lungolinea di rovescio, un tracciante che annichilisce Mmoh.