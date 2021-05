Nel corso di un’intervista concesso a goal.com, Juan Musso, portiere dell’Udinese e obiettivo di mercato dell’Inter, non ha nascosto la sua grande voglia di giocare la Champions League in un prossimo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

VOGLIA DI CHAMPIONS – “Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per l’Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti“.