Nel weekend, la Bundesliga si ferma: è tempo di semifinali di coppa di Germania. Domani sera scenderanno in campo Werder Brema e Lipsia, sabato toccherà a Borussia Dortmund e Holsten Kiel, formazione al quarto posto in Zweite Liga (o 2.Bundesliga), ovvero la seconda serie tedesca. Entrambe le sfide hanno un favorito chiaro, ma in coppa tutto può succedere: la finale è in programma giovedì 13 maggio a Berlino.

RISCHIO RETROCESSIONE

—

Si parte dunque con Werder Brema-Lipsia, match in programma al Weserstadion di Brema. Come stanno le due squadre? I padroni di casa male, molto male: sette sconfitte consecutive in campionato per il Werder, precipitato in classifica e ora coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il distacco dal Colonia, terzultimo, è solamente di un punto, discorso che riguarda anche l’Arminia Bielefeld: l’inferno è vicinissimo. Ricordiamo che chi arriva terzultimo in Bundesliga non retrocedere direttamente ma si gioca la permanenza in Bundesliga nello spareggio contro la terza della Zweite Liga.