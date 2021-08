Il pilota di F2 e F3, nipote d’arte, si racconta dopo la prima vittoria in Ungheria: “Il mio allenatore dice che gli ricordo Leclerc. Prema-Trident? Difficile arrivare ai top team senza appoggi politici”

I consigli di zio Alessandro, la passione per i motori sbocciata per caso a una fiera, le vittorie nei kart oltre a un campionato 2019 di F4 Emirati Arabi in bacheca ( lo stesso conquistato da Enzo Trulli, figlio di Jarno, lo scorso febbraio). Poi per Matteo Nannini il salto in F2 e F3, tanto che oggi è l’unico pilota a scendere in pista in entrambe le categorie nella stessa stagione: 15 appuntamenti, per la bellezza di 45 gare. Non pochi, per un pilota che ha da poco compiuto 18 anni e deve ancora prendere la patente, nonostante guidi vetture con più di 600 Cv. Il pilota di Hwa e Campos si racconta dopo che sabato 31 luglio ha conquistato la prima storica vittoria in gara-1 in Ungheria.

Nannini, finalmente questa vittoria è arrivata…

“Finalmente, che soddisfazione! Perché ero già andato vicino in due gare alla vittoria, poi sfumata a pochi giri dalla fine per incidenti un po’ strani (la Sprint Race 2 di Barcellona e la Sprint Race 1 in Austria, ndr). La differenza principale è che in Ungheria sono riuscito a scappare, prendendo distacco da Enzo Fittipaldi. Il risultato che mi aspettavo dall’inizio della stagione”.

L’ha vissuta come una sorta di liberazione?

“Sì, perché ho dimostrato, a esperti e non, di che pasta sono fatto, al di là della vettura che nella nostra categoria conta tanto. Questa volta, ho battuto sfortuna e incidenti”.

Colombo ha vinto gara-1 all’Hungaroring, poi tolta per via di una penalizzazione. Anche lei fa parte del team Campos, ma in F2. Se vincesse una gara, farà come Lorenzo e la dedicherà ad Adrián, il fondatore dell’omonima scuderia spagnola morto a fine gennaio scorso a 60 anni ?

“Conoscevo molto bene Adrián. In inverno ha insistito molto perché corressi con lui nel campionato di F3, poi per vari motivi sono stato tesserato dall’Hwa e nel frattempo lui è scomparso. Prima di F3 e F4 ho fatto molti test con loro a Valencia, dove c’è la sede del team. Era una persona disposta, da proprietario, a sacrificare l’aspetto economico in favore del valore del pilota. Perché, si sa, contano molto gli sponsor che i piloti portano in questa categoria”.

Lei è campione kart, con un campionato di F4 2019 Emirati Arabi in bacheca. Ha preso subito un punto all’esordio nel Mondiale di F2 durante le prime tre gare in Bahrain. Ora è arrivato il primo posto in Ungheria in F3, dove ha esordito nel 2020. Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

“In F3, l’obiettivo iniziale era quello di vincere il campionato. Ora sono più dietro in classifica, anche per via del format che premia la costanza. I miei risultati sono stati altalenanti: dal 3° o 5° posto tra Barcellona e Red Bull Ring, a gare sfortunate dove per un incidente mi sono trovato fuori dai punti. In F2 è stata più dura, anche per il cambio improvviso di team (dopo il round saltato di Montecarlo, per l’abbandono dello sponsor, ndr) che mi ha portato a salutare Hwa. In Bahrain (sempre con il team tedesco) non mi aspettavo di arrivare subito nella top-10. In Campos, avere un buon compagno di squadra come Ralph Boschung aiuta, e stare nella top-10 non dovrebbe essere un problema. Sfruttando l’inversione di griglia e la conoscenza di piste in arrivo come Monza, posso strappare altri risultati importanti”.

Ma il format di F2 e F3, che vede la regola della griglia invertita, non è caotico?

“Parlando da fan, è un po’ difficile capirlo. Perché ogni gara ci sono piloti diversi nelle prime file. Come in Ungheria, dove sono arrivato 10° in gara-1 e sono partito 3° nella seconda, poi vincendo. Il pregio è che il format premia chi non arriva davanti in qualifica o gara, permettendo anche ai meno veloci di lottare per il 1° posto”.

Lei è l’unico tra gli junior a disputare in questa stagione sia il campionato di F2 che quello di F3, quali sono i pro e i contro?

“Il vantaggio è il numero di gare, dato che quest’anno la F3 è staccata dalla F2. Il che vuol dire meno appuntamenti, ma una gara in più, con maggior chilometri ed esperienza che fanno bene. Il problema è che noi piloti abbiamo solo 45 minuti prima delle qualifiche, ogni volta, per capire assetto e gomme. Oltre all’adattamento quando passo da una categoria all’altra nelle quali sono impegnato, dato che le vetture sono nettamente differenti. Poi, chiaro, la F2 è appena sotto la F1, quindi vuol dire più visibilità.

Dato che ha parlato di vetture, ci spiega la differenza tra F2 e F3?

“La Formula 2 è più difficile da guidare e ci vuole più allenamento. I freni sono in carbonio e quindi devi spingere molto sul pedale, arrivando praticamente a frenare in curva rispetto alla F3. Il collo, dunque, è fondamentale da allenare perché si affatica molto. Le gare inoltre sono più lunghe e quindi portano maggiore stress fisico. Fondamentali sono anche i pitstop, dove la posizione sulla casella conta per cambiare le gomme, altrimenti è un problema per il meccanico e si perdono posizioni in pista. Fare un grande giro con le gomme fredde, alla tornata seguente dopo quella di uscita dai box, può essere decisivo per un buon risultato in gara. In F3 non hai il problema di gestire gli pneumatici e puoi spingere quanto vuoi”.

Lei corre in una scuderia tedesca e in una spagnola, ma i nostri team, Prema e Trident, non l’hanno mai contattata?

“Non ho mai ricevuto proposte, e io credo manchi un po’ di sentimento nazionale. I responsabili dei team francesi, per esempio, puntano ad avere al proprio interno piloti connazionali, qui in Italia fuori dalla F1 in pochi guardano la F2 o la F3. Per questo è più difficile entrare in certe squadre di livello, perché non c’è l’appoggio politico. Quello che mi manca attualmente e non mi permette di ottenere grandi risultati”.

Ha guidato su diversi circuiti, quale finora le è piaciuto di più e si abbina maggiormente alle sue caratteristiche?

“In F2 Baku mi ha sorpreso. È una pista molto tecnica, soprattutto nel secondo settore. Essendo stretta, si percepisce tanto di più la velocità. A fine rettilineo si toccavano i 325 orari, da brividi soprattutto nei primi giri. Per di più era il primo circuito cittadino che affrontavo, dove sono arrivato dopo essere stato chiamato all’ultimo. Al team Campos mancava un pilota e io non sono neanche riuscito a provare la pista al simulatore”.

Lei è un classe 2003 e a luglio ha fatto 18 anni, quest’anno deve fare l’esame per la patente…

“Curioso, ma vero. Non tanto per la teoria, ma per le limitazioni alle auto. Chiaro, in strada non è come in pista, ma mi fa sorridere il fatto che dovrò guidare vetture da 90 Cv al massimo per il primo anno, quando in F2 ce ne sono più di 600…”.

È nipote dell’ex pilota Alessandro e della cantante Gianna Nannini. Che rapporto ha con loro?

“Alessandro e Gianna sono i cugini di mio papà. Con lei non ho mai avuto un rapporto confidenziale, non la sento quasi mai. Con Alessandro il contrario, quando sono andato la prima volta in macchina mi ha dato suggerimenti. Mi accompagnò anche al Mondiale di go-kart in Bahrain nel 2016. Oggi con le gare delle monoposto è più difficile vederlo, perché le trasferte sono lontane e io parto sempre presto nelle settimane di gara, intorno a martedì-mercoledì. Ogni volta che sono su un circuito gli mando foto o messaggi, lui mi risponde e mi dà qualche consiglio. Il nostro è un rapporto più tramite chat che altro”.

Prima dei motori ha provato altri sport?

“Il motorsport è sempre stato pericoloso e prima di avvicinarmi, sì, ho provato altri sport. Non le minimoto, che per me e i miei genitori sono pericolose, ma nuoto, basket e ciclismo, che non mi appassionavano. Tutto è nato durante una fiera a Castrocaro (Forlì-Cesena), dove ai bimbi veniva offerta l’opportunità di provare dei go-kart di piccola cilindrata. Ricordo che avevo ancora la tuta da motocross, ho provato e lì l’amore è sbocciato. Tanto che con i miei genitori abbiamo comprato proprio quel kart a noleggio, utilizzato per fare le prime gare a livello nazionale e quelle poi di categorie superiori”.

Tuo padre Edgardo è stato un campione italiano con i kart, ti dà più consigli lui o Alessandro?

“Mio papà, che è sempre con me e non mi lascia mai: dalle gare ai test. Anche per prendere una decisione, chiedo sempre a lui. Ricordo nel campionato di F4 vinto, in cui tutti volevano essere aggressivi e trionfare. Lui mi consigliò che è meglio un 2° posto con i punti, piuttosto che esagerare e finire fuori pista. Se sono qua, è tutto merito suo”.

Perché corre con la bandiera argentina su casco e tuta, se è nato a Faenza e vive a Forlì?

“Mio papà è nato a Rosario, in Argentina. Avendo compiuto 18 anni, ho fatto il doppio passaporto per avere così anche opportunità di correre nelle competizioni argentine. Solo ultimamente, ho messo la bandiera su tuta e casco”.

A chi si ispira quando corre?

“Quando provo le piste al simulatore del Wave Racing Simulator Center di Verona, il mio allenatore dice che assomiglio molto a Charles Leclerc come stile di guida. Ma io voglio sempre differenziarmi sotto qualsiasi aspetto: nelle partenze sono sempre aggressivo, ma anche come difesa non mi faccio superare facilmente. Tra i big dico Lewis Hamilton, che anche nei momenti più duri di una gara riesce a mantenere il sangue freddo, essendo capace anche di fare pretattica negli scambi di messaggi via-radio con il suo box”.

Oltre al motorsport, segue altri sport?

“Il calcio non mi piace, a differenza della maggior parte degli italiani. Anche se la finale della Nazionale a Euro 2020 l’ho vissuta intensamente. Alla fine del primo tempo con l’Inghilterra pregavo che la situazione cambiasse, poi sono andato a festeggiare in centro a Forlì con la bandiera. Mi piace molto il Downhill, vedere quei pazzi che vanno in discesa con le mountain bike. Io non posso rischiare perché potrei farmi male, anche se le salite folli con le due ruote le faccio. Infine il tennis che seguo quando riesco, anche se a giocare faccio pietà. I miei idoli? Rafa Nadal e Fabio Fognini, che ho conosciuto personalmente, sono quelli che mi piacciono di più”.

Il suo sogno è la F1?

“Sì, ma non mi accontento mai. Voglio arrivare ma anche essere conosciuto. In tanti sono arrivati in F1, ma a distanza di anni non sono poi stati ricordati. Vorrei vincere un Mondiale. So che non è facile e che ci vuole la vettura giusta, ma io voglio farmi notare per il mio talento.

Con quale team le piacerebbe di più?

“Correre con un team italiano come la Ferrari sarebbe un sogno, per la sua storia. Hwa ha però contatti con Mercedes, perché il fondatore del team è il proprietario di Amg, Hans Werner Aufrecht. Mi piacerebbe anche entrare dentro alla Driver Academy di Maranello (o Fda). Speriamo la situazione cambi con la modifica dei regolamenti nel 2022”.

