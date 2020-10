NAPOLI – Da Milano a Napoli: Bakayoko e Gattuso si ritrovano insieme. Sedotto e abbandonato quando sembrava tutto fatto per il ritorno in rossonero, sul centrocampista francese di origini ivoriane è piombato il club azzurro che ha regalato al proprio allenatore un importante rinforzo in mezzo al campo. Oggi le prime parole da azzurro: “Sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una città bellissima dove poter vivere bene. Nella mia scelta è stato molto importante Gattuso e lo ringrazio per la stima e per la fiducia che mi ha dimostrato”.

“Sono pronto per giocare”

A proposito di Gattuso, l’allenatore degli azzurri varierà tra il 4-33- e il 4-2-3-1, ma per l’ex Chelsea non sarà un problema: “E’ uguale, deciderà l’allenatore, per quanto mi riguarda ciò che mi interessa è aiutare il Napoli a raggiungere risultati importanti. Poi la posizione è relativa, posso adattarmi sia in uno schieramento a due che a tre”. L’unica incognita è semmai la condizione fisica visto che Bakayoko è fermo da marzo, da quando il campionato francese (l’anno scorso era tornato in prestito al Monaco) si è fermato per la pandemia, uno dei primi in Europa senza più riprendere. “Naturalmente ho voglia di giocare, è da tanto che non disputo gare ufficiali, ma mi sto allenando bene e spero di essere pronto contro l’Atalanta. Sarà il mister a valutare la mia condizione”.

“Obiettivi? Stare in alto”

Sabato al San Paolo arriva l’Atalanta, sarà inevitabilmente uno scontro diretto in chiave europea: “Sicuramente giochiamo contro un avversario forte che sta ottenendo grandi risultati. Sarà un match molto duro e vogliamo dare il massimo”, dice Bakayoko che conclude parlando degli obiettivi stagionali: “In questo momento pensiamo a vincere gara dopo gara. Daremo battaglia e cercheremo di stare in alto. Però non è questo il periodo di pensare a traguardi finali. La strada è appena iniziata”.

