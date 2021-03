NAPOLI – Sono 23 i calciatori convocati dal Rino Gattuso in vista della trasferta di domani del suo Napoli (ore 18.30 al Mapei Stadium) in casa del Sassuolo. Per un difensore assente come lo squalificato Kalidou Koulibaly c’è il rientro in lista di Kostas Manolas dopo l’infortunio alla caviglia.