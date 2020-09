CASTEL DI SANGRO – C’è chi ha, per citare Gigi Buffon, “un bidone della spazzatura al posto del cuore” e chi, i bidoni della spazzatura li usa per la crioterapia, l’immersione in acqua ghiacciata a fine allenamento per curare o fermare i microtraumi. Sta facendo il giro del web, con tanto di commenti ironici da parte dei tifosi, la foto in cui si vedono i giocatori del Napoli, in ritiro a Castel di Sangro, all’interno dei bidoni della differenziata.

Polemica sulla “Crioterapia pezzotta”

La foto sul web è stata ribattezzata “crioterapia pezzotta” e “pezzotto” in napoletano indica un falso, un’imitazione dell’originale. Ma i commenti sono tra i più variegati, da quello che parla di “arte dell’arrangiarsi” dei napoletani a quello che ironizza sulle casse del club azzurro che, pur non avendo debiti, non può permettersi “contenitori più dignitosi”. C’è chi gioca sul fatto dei giocatori-bidoni ritendendo che qualcuno di loro “abbia finalmente trovato la giusta collocazione all’interno della squadra” o chi si arrabbia col tecnico Gattuso per la scelta infelice dei bidoni della spazzatura. Qualcuno, infine, scherza anche sull’altezza dei giocatori rispetto a quella dei bidoni: “Ma Insigne e Mertens li hanno recuperati poi?”.

La risposta del Napoli

Il Napoli su Twitter ha poi deciso di fare chiarezza dando anche spiegazioni alle domande dei tifosi: “E’ imbarazzante – si legge sul canale social azzurro – vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare crioterapia utilizzino bidoni dell’immondizia, senza minimamente fare una verifica dei motivi di questa iniziativa e se sia un’idea di Gattuso o una prassi comune. Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo. Domanda: sono bidoni puliti o sporchi? Naturalmente non solo sono puliti, ma sono anche nuovi, mai usati e vengono sanificati 3 volte al giorno. Domanda: siete gli unici fare questa attività con i bidoni ? No, lo fanno molte squadre. Domanda: quindi non è un’idea di Gattuso? No”.

