Sei sezioni per la medaglia 2021, un caleidoscopio di sensazioni, emozioni, che diventano un tutt’uno. Un concept che va al di là della singola medaglia, sia pur bella ma con un messaggio unitario. La medaglia del Napoli Digital Running Festival 2021 nasce dall’idea del comunicare Napoli in modo poliedrico. Tante sfaccettature, un unicum, come è l’essenza di questa metropoli.

LA MEDAGLIA – E allora ecco in primo piano la sirena Partenope, il cui

canto non riuscì a stregare Ulisse e che per disperazione si lasciò morire lungo le coste dando origine alla città di Napoli. Il mare protagonista e il Vesuvio, due simboli di Napoli per eccellenza. Il sole come carta di denari, perché chi non ricorda versi celebri come “Chist’è ‘o paese d’ ‘o sole, chist’è ‘o paese d’ ‘o mare, chist’è ‘o paese addó tutt’ ‘e pparole, so’ doce o so’ amare, so’ sempe parole d’ammore”, immortali per rendere Napoli famosa nel mondo. E ancora la fontana del Gigante in via Partenope salutata da tutti i runners in nome dell’inclusività; “All Runners Are Beautiful” perché come la corsa, Napoli è un insieme di persone che si incontrano da sempre. Piazza del Plebiscito è poi un luogo dove si festeggia, si commemora, si ricorda, ci si stringe; cerniera tra il centro cittadino ed il mare, abbracciata tra il colonnato di San Francesco di Paola e la magnificenza di palazzo Reale. L’ultima sezione è un omaggio a Diego Armando Maradona che ha fatto la storia di questa città e sono molte le piazze o le vie che lo ricordano con un murale, omaggio e devozione di una città che in lui ha visto un paladino delle proprie battaglie, non solo sportive.

DISTANZE – Spazio quindi alla corsa, al divertimento, al benessere e alla sfida con il cronometro, seppur in forma individuale così come oggi è consentito dalle normative di legge, grazie al Napoli Digital Running Festival che si svolgerà dal 7 al 28 febbraio. Un evento a cui tutti potranno partecipare, in Italia e nel resto del mondo, allenati e meno allenati, esordienti o veterani. Tre le distanze previste, la Half Marathon da 21,097km, la Staffetta Twingo (10-11,097 km) e la Family Run & Friends di 5km. E’ possibile completare ognuna delle tre distanze anche in più momenti, in diversi allenamenti, un traguardo davvero accessibile a tutti. E’ un evento aperto anche a chi ama il calcio, il volley, il basket, il tennis, semplicemente lo star bene. Anche un semplice camminatore potrà facilmente sognare il traguardo e la medaglia della 21km, basteranno ad esempio 10 camminate da 2 km circa cadauna. Oppure magari un runner per la 21km può scegliere di dividere la distanza in 2 o 3 allenamenti.

EXPO – E’ il nostro modo di portare l’esperienza di gara ed il Napoli Digital Running Festival a casa di ogni runner del mondo. Ci sono consigli di allenamento, video turistici di Napoli e consigli su come raggiungere la città, cosa vedere, cosa mangiare e molto altro ancora. Si potrà inoltre acquistare il merchandising ufficiale di Napoli Running, oltre a trovare contenuti esclusivi dei nostri partners a disposizione dei runners iscritti all’evento.

DOVE SI CORRE – Si potrà correre dove si vuole, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti delle varie regioni o nazioni nel mondo e sarà possibile dare prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin etc, si dovranno poi caricare i risultati nell’area personale della piattaforma dell’evento, realizzata con Realbuzz.

ISCRIZIONI – Come è stato per il Sorrento Positano Digital Running Festival dello scorso mese di dicembre, sempre organizzato da Napoli Running, anche in questo caso i runner che si iscriveranno riceveranno la medaglia e la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale di gara. Le iscrizioni apriranno domenica 7 febbraio.

Fonte tuttosport.com

