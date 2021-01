Il Napoli strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo l’ Empoli 3-2 al Maradona non senza difficoltà. La squadra di Gattuso viene raggiunta per ben due volte, ma passa grazie alle reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna: voto altissimo in pagella per la stellina Bajrami , protagonista nella formazione toscana (capolista di Serie B ) con una doppietta. Per Ringhio adesso la vincente dell’altra sfida tra

Lozano, assist e gol

Koulibaly si rivede da titolare dopo l’infortunio muscolare, così come Rrahmani reduce dalla disastrosa prestazione contro l’Udinese. L’Empoli, con ben cinque tesserati messi in isolamento dall’Asl di Napoli 1, si presenta al Maradona con lo juventino Olivieri al centro dell’attacco. La copertina del primo tempo è tutta del Chucky Lozano: firma l’assist che consente a Di Lorenzo di sbloccare il risultato al 18’ con un colpo di testa da centravanti di razza e piazza un magico destro al 38’ che vale il raddoppio per la squadra di Gattuso, stoppata cinque minuti sul momentaneo pareggio dalla rete da applausi di Bajrami. Sensazionale, a ridosso della mezz’ora, anche la rovesciata di Matos che fulmina Meret ma s’infrange sulla traversa.

La chiude Petagna

Il Napoli prova a spingere, la partita è tutt’altro che chiusa e Ringhio lo sa bene. Fuori Politano e dentro Insigne, a brillare però nello stadio intitolato al Pibe de Oro non è il capitano azzurro ma un Under 21 svizzero, l’autore del primo gol dell’Empoli Nedim Bajrami che al 68’ s’inventa un altro tiro a giro che porta clamorosamente al nuovo pareggio dei toscani. Nel finale in campo anche gli assi pesanti: Zielinski prende il posto di Elmas, Faibian Ruiz quello di Lobotka. La mossa paga perché al 77’, dopo le occasioni sprecate da Insigne e Lozano, arriva il definitivo 3-2 di Petagna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma quanta fatica per l’undici di Gattuso.