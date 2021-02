GRANADA (SPAGNA) – “Sappiamo che siamo in emergenza, ma non siamo venuti in vacanza, vogliamo fare una grande partita. Contro il Granada dovremo essere competitivi perchè gli spagnoli sono organizzati e sono una compagine iberica aticipica” sono le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa per Granada-Napoli . Il tecnico della formazione azzurra ha parlato alla vigilia dell’andata dei sedicesimi di Europa League , dichiarando: “ Lozano? Per noi è un giocatore importante, Advertisements ”.

Napoli, Gattuso chiama 6 Primavera

Gattuso in conferenza stampa

Gattuso ha poi aggiunto: “Il Granada è una squadra rognosa, per loro è un grande evento, noi sappiamo che dovremo battagliare e non sarà semplice da affrontare. Non ci fidiamo della loro inesperienza, noi ci dovremo mettere fisicità e anche tecnica”. Sull’emergenza infortuni: “L’emergenza dura da tanto tempo, purtroppo si lavora ogni tre giorni, non è così semplice per noi. Stiamo chiamando qualche ragazzo della Primavera. Pe quanto riguarda gli infortuni solo ora sono in aumento, mi auguro di riaverli presto. Su Fabian Ruiz e Meret sono pronti dopo un periodo che non hanno giocato e daranno il loro contributo”.

Le parole di Gattuso su De Laurentiis

“Domani non faremo calcoli, non ce lo possiamo permettere e metterò in campo la migliore formazione. Purtroppo si è aggiunto Petagna alla lista degli infortunati negli ultimi 10 giorni, faremo di necessità virtù” ha spiegato Gattuso. Poi, su De Laurentiis: “De Laurentiis vicino alla squadra? A noi serve tutto, chi vuole aiutare la squadra fa bene. Il presidente è quello che mette i soldi, che fa funzionare la struttura e anche se ci sono discussioni bisogna avere sempre rispetto ed educazione. Poi anche nelle grandi famiglie possono esserci dei malumori. A me fa piacere quando si sente di venire, anche alla squadra, in questo momento di difficoltà è importante essere tutti uniti“.