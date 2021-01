Sono dedicate a Insigne , uscito dal campo in lacrime per aver sbagliato il rigore del possibile pari, le prime parole di Gennaro Gattuso al termine della finale di Supercoppa persa 2-0 dal suo Napoli a Torino contro la Juve : “Ci sta di sbagliare i rigori – ha detto il tecnico azzurro – , Lorenzo non deve avere alcun rammarico: se abbiamo perso lo abbiamo fatto tutti insieme. Ora dobbiamo alzare la Advertisements . Niente da rimproverare ai suoi ragazzi: “Ringrazio i miei giocatori, perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro una squadra forte, che vince da tantissimi anni. Forse c’è stato un po’ di timore all’inizio, ma poi siamo venuti fuori e abbiamo reagito dopo il loro gol”.

“Gara a scacchi, episodi decisivi”

Non mostra rimpianti Gattuso, per una “partita decisa da episodi, quasi una gara a scacchi. A livello tattico le squadre si sono rispettate, anche se con un campo in condizioni non ottime ci sono stati tanti errori tecnici e nel palleggio da una parte e dall’altra. La prima palla gol l’abbiamo avuta noi e loro non ci hanno mai sorpreso, se non in occasione del gol su cui potevamo fare meglio. Paradossalmente – ha concluso l’allenatore – abbiamo sofferto di più nell’ultima finale (di Coppa Italia, ndr) in cui li avevamo battuti”.