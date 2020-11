NAPOLI – “Ho avuto la possibilità di parlare tante volte e di cenare con Maradona. Non morirà mai, ha fatto tante cose straordinarie. Sicuramente ha sbagliato nella vita privata ma rimarrà sempre lì” sono le parole di Gennaro Gattuso dopo il successo del Napoli sul Rijeka in Europa League a proposito della morte di Maradona. “ Già da ieri sera si vedeva che la città respirava un’aria diversa, è stata Advertisements ha proseguito a Sky Sport – L’orgoglio di questa città è di aver visto il più forte con la sua maglia e rappresentare bene la sua città, ha fatto sognare un popolo intero. Non so se sia più importante Maradona o San Gennaro. Il mio rapporto con la città? Mi sembra di vivere in Brasile, qui 24 ore su 24 c’è sempre profumo di cibo e una temperatura incredibile, c’è una gioia incredibile: la gente mi assomiglia un po’, ho vissuto tanti anni al nord ma sono rimasto terrone dentro“, ha concluso Gattuso.

Le parole di Gattuso

“Confronto con i giocatori? Ho detto la verità, sanno come la penso perché rompo le scatole su certe cose anche in allenamento. Se qualcuno pensa che siamo il Barcellona e che non dobbiamo perdere mai va bene, ma io voglio vedere la mentalità, non mandarsi a quel paese, ed essere squadra perché abbiamo un potenziale enorme” ha aggiunto Gattuso. Poi, ha spiegato: “Abbiamo il dovere di lavorare e di guardare avanti. Abbiamo tanti impegni, giocheremo ogni tre giorni. Ogni partita è difficile, anche con una squadra di interregionali fai fatica se non dai le letture giuste. Abbiamo sbagliato tanto, perso tante palle per imbucare e ci siamo intestarditi ma comunque meglio della gara d’andata”.