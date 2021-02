Il futuro di Gattuso non verrà discusso nelle prossime ore. È quanto ha assicurato il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada: “Nessun annuncio su Rino, qualsiasi sarà il risultato della partita? Assolutamente…”. Sulle condizioni di Osimhen: “ Rientrerà la settimana prossima, un po’ di riposo gli può fare bene visto che ha fatto una serie di partite Advertisements Mertens? È stato fuori 2 mesi, non è al meglio e ci vorrà qualche settimana, contiamo di averlo già oggi per qualche minuto “, ha spiegato. Infine sulla situazione dei conti del Napoli, il ds ha dichiarato: “L’intendimento della società è sempre stato chiaro, grande occhio al bilancio e a fare le cose con oculatezza. Questo ci ha portato ad essere competitivi in campo e fuori in un momento drammatico per tutti. Cerchiamo di tenere duro e di continuare su questa linea”.