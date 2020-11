BOLOGNA – Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro il Bologna: “Gattuso non ha visto Mario Rui e Ghoulam sul pezzo e quindi ha deciso di farli riposare. Erano poco attenti e brillanti nella rifinitura. Veniamo da una gara particolare, dobbiamo limitare gli alti e bassi. Quindi l’allenatore agirà come meglio credere, come per la decisione di oggi“, Advertisements Juve: “Sogno Scudetto? La squadra deve pensare solo a crescere e avere continuità nelle prestazioni perchè così i risultati arrivano, siamo consapevoli delle nostre forze e fiduciosi per il futuro“, ha concluso Giuntoli.

Fonte tuttosport.com

