NAPOLI – Blitz a Castel Volturno degli ispettori della Figc, arrivati in tarda mattinata nel quartier generale del Napoli, dove Gattuso e i giocatori sono da ieri pomeriggio in quarantena fiduciaria (dopo le positività al Covid di Zielinski, Elmas e un dirigente). La Procura Federale ha aperto un fascicolo per accertare eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club azzurro, in seguito alla mancata disputa della partita di domenica scorsa a Torino con la Juventus. È stata acquisita agli atti la memoria difensiva prodotta dallo staff medico e vidimata dai legali di De Laurentiis. Controlli pure sulla “bolla” in cui sono e dovranno restare in isolamento i componenti del gruppo squadra fino al via libera della Asl.

