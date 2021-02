Serviranno grande forza di volontà e un po’ di quella fortuna che sembrerebbe scomparsa da metà dicembre. Solo così il Napoli potrebbe immaginare di battere l’ormai inarrestabile Juventus. Gattuso punta forte sull’orgoglio dei suoi “superstiti”, quelli che dovranno farsi in 4 per tamponare l’assenza di Hysaj, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Demme e Mertens. Senza cosi? tanti calciatori, la formazione sembra praticamente fatta, anche se Ringhio vuole tenere per sé

ancora unche proverà a sciogliere questa notte nella sua stanza dell’hotel al centro storico che ieri sera ha ospitato ilin ritiro. Il modulo sarà certamente il 4-2-3-1, spregiudicato sì, ma non si può fare altro che tenere “bassa” la Juventus per non farsi schiacciare e subire, prima o poi, l’inesorabile gol. La porta sarà difesa da: ha preso il posto di Meret dopo il ko di Verona e da quel momento 5 gare di fila da titolare. La linea a 4 della difesa saraà obbligatoriamente composta da, cona centrocampo. In attaccoche più gioca e più recupera la condizione, accompagnato da Insigne e quel Lozano diventato l’icona del Napoli che non si arrende. Resta da capire se il tecnico opterà per una linea più rassicurante con l’inserimento dia centrocampo insieme a Bakayoko e con Zielinski nel ruolo di “sottopunta”, oppure se scegliere l’opzione più offensiva, conlaterale destro, Lozano a sinistra e Insigne partner di Osimhen.

Fonte tuttosport.com

