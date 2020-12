Napoli in ritiro dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio (2-0), la seconda di fila dopo quella con l’Inter. Lo ha annunciato la stessa società sul proprio account Twitter: “Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino“. Per la partita contro i granata Gattuso dovrà verificare le condizioni di Hirving Lozano e Kalidou

: il primo, “uscito nel finale del match dell’Olimpico, ha riportato un fortealla gamba sinistra”, mentre il difensore ha accusato “unal quadricipite sinistro”.