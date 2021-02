Giorni bui per Gattuso e il Napoli. I tre punti ‘strappati’ alla Juve sono ormai un lontano ricordo: i ko contro Granada e Atalanta hanno portato la società di De Laurentiis al silenzio stampa. Un provvedimento che inizia da oggi e che non si sa quando avrà fine. La squadra di Gasperini intanto si conferma come la sua bestia nera e dopo aver eliminato gli azzurri Advertisements

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram