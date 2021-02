E se Andrea Pirlo decidesse di schierare sabato allo stadio Maradona di Napoli la stessa Juventus che ha battuto la squadra di Rino Gattuso nella finale di Supercoppa italiana? A differenza del Napoli, che deve rinunciare alla coppia di difensori centrali Manolas-Koulibaly, in casa Juventus gli uomini, titolari e subentranti, ci sarebbero tutti e rappresenterebbero in parte anche un’alternativa, proprio nell’ottica del turnover, alla squadra bianconera scesa in campo ieri

sera contro l’Inter in Coppa Italia. E’ vero che Pirlo affronta una gara per volta, ma non può esimersi dal ragionare anche sulla sfida successiva (mercoledì prossimo la Juventus debutta negli ottavi di Champions in casa del Porto) nel tentativo di presentare sempre la formazione migliore, soprattutto in Europa. Della rosa che ha vinto la Supercoppa l’unico bianconero, da qualche giorno febbricitante, che Pirlo ha preferito lasciare a casa. Ma per sabato l’ex Barcellona dovrebbe recuperare e cercare di bissare la prestazione di Reggio Emilia, insieme con, tenuto inizialmente in panchina contro l’Inter. Sono stati proprio i due centrocampisti a cambiare il volto della squadra dando geometrie, qualità e corsa in mezzo al campo. Il brasiliano è diventato una pedina preziosa per Pirlo perché possiede personalità, distribuisce palloni senza perderli, detta il tempo, dà respiro alla manovra, cerca le verticalizzazioni e i lanci in profondità. Lo statunitense unisce all’aggressività agonistica lo svariare a tutto campo, senza dare punti di riferimento agli avversari ma cercando gli inserimenti offensivi. Che gli riescono, visto che ha segnato pure 4 gol in questa stagione.