NAPOLI – Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui è intervenuto a Radio Punto Nuovo smentendo categoricamente l'ammutinamento in casa Napoli: " Hysaj sta bene, è asintomatico. Nessun problema di salute, rientra con i tempi tecnici per fare i tamponi ed avere i riscontri necessari. Ci sono tante gare consecutive ed il suo apporto era importante. Rinnovo? Ci sentiamo tutti i giorni con il Napoli: stiamo lavorando, stato tra i più positivi nel match con il Milan e a me sembra sereno. Tutto superato con Gattuso? Ma state scherzando? Chi scrive certe cose, come l'ammutinamento, deve essere ricoverato. I ragazzi hanno un rapporto straordinario con Gattuso. Anche il discorso della tribuna a Bologna: è giusto che se ti alleni male vieni mandato in tribuna".

Fonte tuttosport.com

