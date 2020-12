NAPOLI – Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne è intervenuto per parlare del futuro del suo assistito. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo l’agente è stato categorico sulla questione del rinnovo di contratto col Napoli: “Ci siederemo a tavola con la società, i matrimoni si fanno in due“. Poi, ha aggiunto: “A fine stagione capiremo cosa fare, non voglio andare oltre a parlare della questione contratto“.