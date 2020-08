NAPOLI – C’è del malcontento tra i tifosi Napoli dopo la Kappa ha svelato le nuove casacche per la stagione 2020/21 (anche se si attende l’ufficialità della società). Ai supporter campani non è affatto piaciuta la scelta del colore rosso per promuovere lo sponsor dell’acqua Lete all’altezza del petto: le nuove norme da quest’anno vietano la presenza delle toppe, così l’assenza della tradizionale banda che faceva da cornice alla scritta ha suscitato il malcontento sul web.

Le altre maglie

Ovviamente il colore per la prima maglia è quello azzurro. Colletto a V e doppio sponsor con Msc in scritta bianca e Lete in rosso, decisione che come detto sta già facendo discutere. Sul retro invece la pubblicità della Kimbo, sempre in rosso. Per la seconda maglia è stato scelto un celeste chiaro con colletto e maniche verdi, mentre la terza casacca è blu notte con finiture rosa. I portieri indosseranno invece magliette beige o verdi con inserti azzurri. In attesa che le scelte vengano confermate dalla società, su twitter sono già roventi le polemiche con l’hashtag #LeteOut.

