TORINO – “Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”. Sono le parole di Victor Osimhen su Instagram per scusarsi dopo

Advertisements

quanto accaduto in Nigeria. L’attaccante del Napoli è finito nella bufera per i video del party in famiglia diffuse dal dj della serata tramite i social network. Osimhen è attualmente in isolamento dopo la positività al Coronavirus.