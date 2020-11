NAPOLI – Victor Osimhen è ancora indisponibile per il Napoli . L’attaccante, che ha subito una lussazione alla spalla mente era in ritiro con la Nigeria, sosterrà i suoi compagni da casa. “Buona fortuna ragazzi. #SempreForzaNapoli“. Così Victor ha fatto l’imbocca al lupo ai suoi compagni che stasera alle 20.45 affronteranno allo Stadio San Paolo il Milan. Partita importante questa per entrambe le squadre. In caso di vittoria,

il Napoli raggiungerebbe Milan e Roma, seconde a 17 punti. In caso di un successo rossonero, invece, Ibrahimovic e compagni diventerebbero primi in classifica a due punti dalin vetta a 18 punti.

Fonte tuttosport.com

