NAPOLI – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso perde uno dei suoi elementi più importanti: Lorenzo Insigne ha riportato una lieve contrattura alla coscia sinistra dopo la gara contro la Real Sociedad, come evidenziato dal report azzurro. Il capitano partenopeo è dunque a rischio per la sfida contro il Sassuolo: “Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements