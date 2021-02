NAPOLI – Guai in attacco per Gattuso che dovrà fare a meno anche di Andrea Petagna per la sfida di giovedì contro il Granada. Gli accertamenti di stamattina hanno evidenziato per lui una distrazione parcellare del retto femorale destro, fastidio accusato al termine dell’allenamento di ieri. La seduta odierna, iniziata con una prima fase di torelli e riscaldamento e terminata con una partita a campo ridotto, non ha visto Advertisements Mertens e Lozano, mentre Osimhen non è al meglio della forma.

