NAPOLI – Se da una parte il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo a seguito della negatività dei tamponi della prima squadra, il club azzurro d’altro canto non ha ancora definitivamente chiuso i conti con il Coronavirus. Attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, il Napoli ha annunciato che “il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito a una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti”.

Fonte tuttosport.com

