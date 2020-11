Europa League, classifiche e risultati

Napoli, vittoria per Maradona: 2-0 al Rijeka

Gattuso si affida a Petagna in avanti supportato da Politano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti. A centrocampo, ci sono Demme e Bakayoko. Il Napoli parte forte e sembra schiacciare il Rijeka nella prima parte della gara ma non riesce ad essere veramente pericoloso dalle parti di Nevistic. La squadra di casa tiene il possesso palla e gestisce il gioco, gli ospiti si fanno vedere in ripartenza e si rendono pericolosi con il tiro di Muric che esce di poco. Poi, a dieci minuti dall’intervallo, grande chance per Di Lorenzo, che calcia addosso al portiere del Rijeka. Al 41′ il Napoli riesce a sbloccare l’incontro con la rete di Politano, che mette in porta da distanza ravvicinata dopo la bella iniziativa di Zielinski. La formazione ospite reagisce subito ma Meret è bravissimo a ribattere in angolo la conclusione di Loncar. Il primo tempo termina con il Napoli avanti 1-0. A inizio ripresa, il Rijeka sembra più determinato rispetto alla prima frazione e si butta avanti. Il Napoli, però, ha più spazi e ha le opportunità per il raddoppio, prima con Demme su passaggio di Politano e poi con la chance per Petagna sul cross di Ghoulam. Primi cambi per Gattuso al 64′: dentro Lozano e Insigne per Politano e Zielinski. Poi, escono anche Demme ed Elmas ed entrano Lobotka e Mertens. Il gol del raddoppio azzurro arriva al 75′ minuto di gioco con la rete di Lozano: il messicano è bravo a battere Nevistic sul bel passaggio di Insigne. Nel finale, con fuori Petagna e dentro Fabian Ruiz, altre due occasioni per i padroni di casa: una iniziativa di Lozano da fuori area e una chance per Insigne su inserimento centrale. Il Napoli vince 2-0 e trova un successo molto impotante per il futuro in Europa League: la squadra di Gattuso è prima nel girone F con 9 punti, con Real Sociedad e Az che condividono il secondo posto a quota 7.

