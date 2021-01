NAPOLI – Napoli al lavoro nella mattinata di oggi. Al Training Center, dopo il match con la Fiorentina, gli azzurri iniziano a prepararsi alla Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Fiorentina hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3,

hanno iniziato la sessione con torello e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura esercitazioni di tiri in porta.ha svolto terapie e lavoro di scarico in palestra. Domani alle ore 18.30 l’allenatore del Napoli Rinoed il capitano azzurro Lorenzoparleranno in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Juventus.