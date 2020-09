NAPOLI – “Il nostro obiettivo è entrare in zona Champions. E’ il posto che società e città meritano”. E’ l’auspicio di Amir Rrahmani, uno dei volti nuovi del Napoli 2020/21. L’ex difensore del Verona ha raccontato a Radio Kiss Kiss le sue sensazioni dopo il suo primo ritiro in azzurro. :”A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c’è ieri, esiste solo oggi e domani”.

“Impressionato da Osimhen”

Il difensore kosovaro, una della rivelazioni dello scorso campionato, ha poi speso parole al miele per Victor Osimhen, che si è subito messo in luce nelle prime amichevoli estive: “Ci ha fatto una grande impressione, sicuramente può fare cose importanti. Ma in attacco abbiamo davvero tanti calciatori di qualità”. Con Juric all’Hellas è stato un punto fisso nella difesa a 3, il passaggio allo schema a 4 non preoccupa Rrahmani: “La mia posizione naturale è quella in una difesa a quattro, però siamo dei professionisti e quindi posso adattarmi a qualsiasi soluzione voglia adottare il mister. Con Gattuso al momento sto giocando in una linea di 4 difensori e mi trovo benissimo. Lui è molto attento anche agli uno contro uno. Difendiamo a zona e quindi bisogna anche fronteggiare l’avversario che in quel momento ti affronta cercando di essere pronti al confronto individuale”. Sempre più vicino l’inizio del campionato: “Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare al massimo la stagione. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato”.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram