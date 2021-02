NAPOLI – Dopo la gara di Europa League contro il Granada che ha sancito l’eliminazione degli azzurri, il Napoli è tornato oggi ad allenarsi in vista del match contro il Benevento in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona. La squadra si è divisa in due gruppi. I titolari della gara col Granada hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Il resto della rosa, sul campo 3, è stato impegnato

in una prima fase di torelli e allunghi. Successivamente lavoro atletico con esercizi finalizzati e partita a campo ridotto. Relativamente ai singoli,hanno svolto lavoro in gruppo, mentreha svolto lavoro personalizzato in palestra.hanno svolto un lavoro personalizzato prima in palestra e poi in campo.