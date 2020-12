“La statua si farà”

“Abbiamo però un nemico che è il Covid-19 – aggiunge il presidente sulla possibile statua –: non ci permette di relazionare come si deve, i consigli e gli incontri sono diradati. Dovremmo ragionarci su a livello monotematico ma sicuramente la statua ci sarà. All’esterno dello stadio? Io preferirei andasse lì.”. Il presidente si è poi soffermato sul Museo del Napoli: “Ovunque venga collocato, resterà una proprietà del Comune di Napoli, non vedo cosa c’entri De Laurentiis. L’incontro del presidente c’è stato con l’assessore Borriello ma credo per altri motivi. I napoletani devono a un altro presidente l’arrivo di Maradona al Napoli”.