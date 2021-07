Il tecnico toscano fra conferme tattiche e dubbi per la prossima stagione ha ben in testa l’obiettivo della sua squadra: tornare in Champions League

Nel valzer delle panchine di quest’anno il Napoli è stata la prima società a non confermare il tecnico della stagione appena terminata. Poco dopo il triplice fischio della gara contro il Verona, infatti, il presidente De Laurentiis aveva annunciato l’addio di Gennaro Gattuso. Da un paio di settimane l’annuncio dell’ingaggio di Luciano Spalletti che, dopo due anni senza panchina, ritorna in pista con l’obiettivo di riportare il Napoli in Champions League.

IL NAPOLI DI SPALLETTI — Il tecnico toscano ha scelto il modulo. Nessuna rivoluzione, sarà nuovamente 4-2-3-1 come il vestito tattico del predecessore Gattuso. Tuttavia, Spalletti dovrà muoversi tra infortuni e calciomercato. In porta Meret è in vantaggio su Ospina, l’estremo difensore sudamericano potrebbe essere ceduto mentre l’italiano, fresco campione d’Europa con la Nazionale, sarà valorizzato. In difesa Di Lorenzo, il cui contratto è stato prolungato fino al 2026, sarà la colonna della fascia destra, con Manolas, Koulibaly (occhio agli assalti dei club stranieri) e probabilmente un nuovo terzino sinistro a completare la retroguardia.

Con Hysaj, trasferitosi a parametro zero alla Lazio e Mario Rui sul piede di partenza, il candidato principale sembra essere Emerson Palmieri, altro azzurro reduce dal trionfo di Wembley. A centrocampo al momento ci sono Fabian Ruiz e Demme. Tuttavia, con l’infortunio recente del centrocampista tedesco che sarà out per almeno due mesi, occorre intervenire sul mercato. Ad affiancare lo spagnolo ci sono Lobotka e, con caratteristiche diverse, Elmas e Zielinski. Troppo poco per affrontare l’inizio di stagione.

ABBONDANZA IN ATTACCO — L’attacco è il reparto più abbondante per numero di scelte, ma anche in questo caso Spalletti deve fare slalom tra rumors di mercato e infortuni. Sulla trequarti è pronta la conferma in blocco dei titolarissimi visti con Gattuso: Lozano, Zielinski, Insigne e Osimhen sono i titolari, con Politano in perenne ballottaggio con il messicano sulla destra e Mertens pronto ad insidiare sia Zielinski che Osimhen. Tuttavia, Mertens e Lozano sono reduce da due infortuni e non saranno a pieno regime per l’inizio del campionato mentre su Insigne tiene banco il rinnovo di contratto.

Spalletti, guardando al campo, può consolarsi con Zielinski e Osimhen che saranno al centro del progetto azzurro, forse i calciatori più ‘appetibili’ in ottica fantacalcio. Il polacco vuole proseguire sulla scia degli ottimi risultati, a livello personale, della scorsa stagione; la punta nigeriana, in una stagione in cui è stato frenato dagli infortuni, ha raggiunto la doppia cifra mostrando molto potenziale. L’era Spalletti a Napoli è iniziata. L’obiettivo è quello di ritornare subito grandi. Contrattempi di ogni genere, permettendo.

