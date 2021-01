NAPOLI – Il Napoli stende lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona e vola in semifinale di Coppa Italia . La formazione di Gattuso ha vinto 4-2 contro la squadra guidata da Italiano e giocherà contro l’Atalanta nel prossimo turno della coppa nazionale. Tutto facile per gli azzurri, che hanno sbloccato la gara al 5′ minuto di gioco del primo tempo con la rete di Koulibaly e poi raddoppiato al 20′

Napoli-Spezia: curiosità e statistiche

Napoli show nel primo tempo: 4-0 all’intervallo

Gattuso lancia dal primo minuto Politano, Lozano e Insigne nel tridente offensivo del 4-3-3. Il Napoli parte subito forte e dopo appena 5 minuti di gioco trova il vantaggio immediato con Koulibaly, che batte Krapikas con un colpo di tacco su assist di Hysaj dopo un’incertezza della difesa ospite. Il raddoppio arriva alla seconda chance degli azzurri: Lozano scatta sul filo del fuorigioco e non sbaglia a tu per tu con il portiere dello Spezia per il 2-0 al 20′. Passano 10 minuti e la squadra di Gattuso segna anche il 3-0, con Politano. Al 40′, è già 4-0: Insigne taglia il campo e serve Elmas, che in diagonale batte Krapikas e firma la quarta rete azzurra. Si va all’intervallo con il Napoli in vantaggio di quattro gol.

Lo Spezia segna due gol, finisce 4-2: Napoli in semifinale

Nella ripresa, Italiano effettua subito tre cambi: entrano Bastoni, Sena e Agudelo ed escono Galabinov, Estevez e Dell’Orco. Nel Napoli, invece, in campo Mertens al posto di Lozano. Lo Spezia prova a farsi vedere in avanti ma non riesce a creare grossi pericoli alla formazione di Gattuso, che difende bene e gestice la partita. Al 69′ Gattusso cambia, con l’ingresso di Lobotka e Osimhen per Elmas ed Zielinski. La squadra di casa, però, perde momentaneamente il controllo del match e subisce la rete con Gyasi, che batte Ospina e accorcia le distanze. Gli ospiti crescono e trovano anche il secondo gol: a segno Acampora ed è 4-2. Italiano inserisce Ramos e Farias per Vignali e Gyasi. Il Napoli torna a giocare e chiude gli spazi, gestendo il pallone e andando anche vicino alla quinta rete, con Lobotka e Mertens. I minuti passano e la formazione di Gattuso vince 4-2, ottenendo la qualficazione alle semifinali di Coppa Italia: gli azzurri sono i quarti semifinalisti della competizione e giocheranno contro l’Atalanta.