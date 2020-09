NAPOLI – Tutti negativi al primo tampone. La buona notizia è arrivata al termine di una lunga mattinata di attesa e ansia, ma è ancora troppo presto per tirare un sospiro di sollievo e considerarsi fuori dal tunnel in cui il Napoli è piombato lunedì sera: dopo la notizia dei 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa, che era stato di scena domenica scorsa al San Paolo.

Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2020

Il club azzurro si è attivato immediatamente per il primo ciclo di tamponi. I risultati sono arrivati nel pomeriggio e hanno confermato la negatività di tutto il gruppo squadra. Il Napoli, però, effettuerà un altro ciclo di tamponi già domani pomeriggio al Training Center di Castel Volturno, a quattro giorni di distanza dal match con il Genoa: un periodo ritenuto sufficiente per venire a conoscenza di eventuali contagi. Il terzo e ultimo sarà effettuato sabato. Non è certo il modo migliore per preparare la trasferta di Torino contro la Juventus, ma Rino Gattuso sta proseguendo gli allenamenti con l’obiettivo di mantenere alta lo stesso la concentrazione. La negatività di tutti i giocatori ha sicuramente migliorato l’umore degli azzurri, ma bisognerà aspettare fino a venerdì per capire chi sarà a disposizione per la trasferta dello Stadium: nel primo match verità sulle ambizioni del Napoli in campionato.

Advertisements

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram