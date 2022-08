“Benvenuto Tanguy” ha scritto sui suoi profili social il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis , messaggio poco dopo rilanciato sui profili del club partenopeo che ora aspetta di ufficializzare anche l’arrivo all’ombra del Vesuvio dell’attaccante Giacomo Raspadori (ha già sostenuto le visite mediche), per il quale ha trovato l’accordo con il Sassuolo .

NAPOLI – Dopo il primo bagno di folla a Roma, accolto da tanti tifosi a Villa Stuart dove ha sostenuto le visite mediche di rito, ora è arrivata anche l’ufficialità: il 25enne centrocampista francese Ndombele è un calciatore del Napoli , che lo ha preso dal Tottenham in prestito per 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 31,5 milioni lordi.

