Il pilota della Ford si aggiudica la prova ritardata di due ore per la pioggia e interrotta con 8 giri di anticipo per il buio. Sul podio Bell e Keselowski

È di Aric Almirola la vittoria nella prova di Nascar disputata nella notte al New Hampshire Motor Speedway. Una vittoria a sorpresa per il pilota dello Stewart-Haas Racing, al primo centro stagionale e molto importante per entrare in zona playoff. La gara, che visto 5 Ford nelle prime 6 posizioni, è stata caratterizzata dal maltempo, con un ritardo di quasi due ore per colpa della pioggia. Il ritardo ha avuto conseguenze anche sullo svolgimento della corsa che è stata chiusa con 8 giri di anticipo rispetto al programma per via dell’oscurità.

Festa interrotta — Per Almirola, che scattava 27°, è la terza vittoria della carriera. Quest’anno aveva chiuso tra i primi 10 soltanto in due occasioni. “È stato finora l’anno peggiore – ha detto – per questo è stato bello vincere, soprattutto per le persone che ci hanno sempre sostenuto”. La vittoria di Almirola ha interrotto la festa del Team Penske, con Brad Keselowksi e Ryan Blaney che non sono riusciti a mantenere il comando. Secondo posto per la Toyota di Christopher Bell, davanti appunto a Keselowski, Joey Logano e Ryan Blaney. Almirola, alla gara n. 374 della carriera, ha interrotto una serie senza vittorie di 98 gare e ha aggiunto il New Hampshire ai successi di Daytona nel 2014 e Talladega nel 2018.

Polemiche per il via — Qualche polemica per la decisione di iniziare la gara sotto l’acqua, una decisione di cui ha fatto le spese Kyle Busch, l’uomo della pole: la sua gara è durata solo 6 giri prima di un rovinoso testacoda. Stessa sorte per Martin Truex Jr e Denny Hamlin, dopo i cui testacoda la bandiera rossa è stata inevitabile. Prossima gara a Watkins Glen tra due settimane, appuntamento che l’anno scorso saltò per la pandemia.

I numeri — Questo l’ordine d’arrivo della prova del New Hampshire Motor Speedway:

1. ARIC ALMIROLA (Ford)

2. CHRISTOPHER BELL (Toyota)

3. BRAD KESELOWSKI (Ford)

4. JOEY LOGANO (Ford)

5. RYAN BLANEY (Ford)

6. KEVIN HARVICK (Ford)

7. KYLE LARSON (Chevrolet)

8. ROSS CHASTAIN (Chevrolet)

9. ALEX BOWMAN (Chevrolet)

10. DENNY HAMLIN (Toyota)

1. Larson punti 2042

2. Truex jr 2023

3. Busch 2021

4. Hamlin 2020

5. Elliott 2017

6. Byron 2016

7. Bowman 2015

8. Logano 2013

9. Blaney 2012

10. Kaselowski 2009

