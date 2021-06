La Nascar, il campionato Usa delle derivate di serie, si ferma per l’All Star Race, l’evento con i migliori piloti votati dai tifosi che non assegna punti per la classifica. Ecco chi partecipa alla gara, che scatterà alle 20 di domenica 13 giugno a Fort Worth, in Texas, quando in Italia saranno le 2 di lunedì 14

Per la Nascar, il campionato Usa delle auto derivate di serie, arriva il momento dell’All Star Race: è il grande evento che si corre dal 1985 e propone in pista alcuni dei più grandi piloti del campionato, pur non assegnando punti per il titolo. La All Star Race 2021 si terrà al Texas Motor Speedway di Fort Worth (Texas, Usa), sulla distanza dei 100 giri: scatterà domenica 13 giugno alle 19 locali, quando in Italia saranno le 2 del mattino di lunedì 14 giugno.

nascar all star race, chi partecipa — La All Star Race è “a numero chiuso” per definizione: possono partecipare i vincitori di singole gare nei campionati 2020 e 2021; i vincitori di precedenti All Star Race e tutti i detentori di titoli Nascar del passato che prendano parte all’intera stagione 2021; i vincitori dei tre eventi di selezione che precedono di un paio d’ore la All Star Race (è la All Star Open, cui può prendere parte chi non è eleggibile per l’evento principale); il vincitore della votazione online dei tifosi. Al momento, in base ai criteri base, sono sicuri del posto: Christopher Bell, Ryan Blaney, Alex Bowman, Kurt Busch, Kyle Busch, William Byron, Cole Custer, Austin Dillon, Chase Elliott (vincitore della All Star Race 2020 a Bristol), Denny Hamlin, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Kyle Larson, Joey Logano, Michael McDowell, Ryan Newman (unico a non aver vinto gare tra 202o e 2021 ma vincitore della All Star Race 2002!) e Martin Truex Jr. Restano quattro posti da assegnare: tre tramite All Star Open e uno tramite voto.

nascar all star race, le regole di gara — Come detto, nel 2021 si corre per la prima volta al Texas Motor Speedway di Fort Worth: è un ovale di 1,5 miglia (2,4 km circa) “nativo” per la Nascar, con le tipiche curve paraboliche che qui hanno inclinazioni tra i 20 e i 24°. La All Star Race si disputerà su 100 giri divisi in sei round rispettivamente da 15 giri, poi ancora 15, 15, 15, 30 e ultimo round da 10 giri. L’ordine di partenza verrà sorteggiato e sarà poi invertito più volte per rendere emozionante — sebbene in parte confusa nel suo sviluppo — la gara esibizione.

